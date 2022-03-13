«Страшно, коли вночі дивишся, чи дихає ще твій чоловік і твоя мама»: дружина композитора Поклада розповіла, хто їх врятував від смерті у Ворзелі

Український композитор, лауреат Шевченківської премії, Герой України Ігор Поклад разом з дружиною Світланою, мамою та двома собаками змогли виїхати із тимчасово окупованого Ворзеля під Києвом. Допоміг їм у цьому волонтер Костянтин, який буквально ризикував своїм життям. Про це повідомила дружина композитора Світлана Поклад в себе на сторінці у Facebook.

«Колись я вважала, що мій діагноз розділив життя на «до» і «після». Тоді ще я не знала, як виглядає війна, — написала Світлана Поклад. — Ось зараз я чую звук сирени, а мені вже не страшно, бо вибухи від танків, мінометів, свист «Градів», «Смерчів» і ще якогось лайна, від якого здригається все навколо, — то дійсно страшно… Страшно, коли ці мразі їдуть повз твій будинок з автоматами, націленими на нього… Страшно, коли ти вночі дивишся, чи дихає ще твій чоловік і твоя мама… Бо вони знесилені повністю… Страшно, коли твої собаки не знають, що відбувається і лають, як оскаженілі… Коли ти не думаєш, що буде завтра, а просто скидаєш собаку у підвал… що буде, те буде… Отже. В мене новий «водорозділ»… «До» і «Після»…

Сьогодні нас врятував Костя. Простий чоловік, який ризикуючи своїм життям, щодня вивозить людей з того пекла, яке нам влаштувала недодержава під назвою росія… Я все потім розкажу… Все… В бомбосховище ми більше не підемо… досить… І так… моя мова тепер українська… Незважаючи на те, що жодного українця в моїй сім'ї не було… Мені гидко розмовляти мовою тих, хто спалив купу українських міст, містечок та селищ! Тих, хто зґвалтував та повісив в Гостомелі молодих дівчинок! Хто стріляв в людей з білими прапорами! І тих, хто вбив мою ластівку «Мрію». Прокляття на ваші голови! Навіки! Немає вам прощення".

Ігор Поклад



Подружжя Поклад нині у безпеці, хоча за словами Світлани, лікарі радили їй госпіталізацію. Родину вже провідав колишній міністр культури Євген Нищук. Він заявив, що розповіді про безчинства ворога на нашій землі вражають і відповідальність за це має бути максимальна.

«Я впевнений, наші Збройні Сили не лишать окупантам жодного шансу! Ворог буде знищений! Стертий з лиця землі, країна-окупант — розвалиться! А ми пліч-о-пліч — вистоїмо! Ми відбудуємо наші міста! Ми вже перемогли!» — наголосив Нищук.

Ігор Поклад — автор музики таких пісень, як «Зелен-клен», «Два крила», «Чарівна скрипка», «Тиха вода», «Дикі гуси», «Хіба можна»… Написав музику до десятків мюзиклів, оперет, мультфільмів, зокрема «Друге весілля в Малинівці» (Київ, 1974 р.), «Як козаки наречених визволяли» (1973 р.), «Конотопська відьма» (лібр. Жолдака, 1982 р.) тощо.

«ФАКТИ» публікували цикл розповідей Ігоря Поклада про його дружбу з неймовірними людьми.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Києвом у Бучі, яка поряд з Ворзелем, поховали у братській могилі 67 мирних жителів. Декого навіть не ідентифікували.

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