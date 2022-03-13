Нардеп-мільйонер намагався виїхати з України з великою сумою в доларах, — Ірина Геращенко

У ніч із 11 на 12 березня з України спробували виїхати двоє політиків — позафракційний народний депутат Степан Івахів та колишній нардеп Сергій Мартиняк. Виїхати політики планували до Польщі через пункт пропуску Устилуг у Волинській області. За кермом мікроавтобуса був Мартиняк. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко, посилаючись на дані Держприкордонслужби.

«Вони задекларували досить пристойні суми у валюті: Івахів — 310 тисяч доларів, Мартиняк — 400 тисяч доларів», — уточнила Геращенко.

Виїхати нардеп збирався за новим дипломатичним паспортом, виданим 9 березня 2022 року. Обом політикам у виїзді відмовлено. Івахіву нагадали про воєнний стан в Україні, Мартиняку — про розпорядження щодо осіб, які підлягають мобілізації.

Степана Івахіва у 2019 році було обрано депутатом від Волинської області. У рейтингу українського Forbes депутат входить до топ-100 найбагатших українців (58-е місце, вартість активів оцінено у 180 млн. доларів). До підконтрольних депутату активів належить друга за величиною мережа автозаправних станцій в Україні.

Фото Степан Івахів/Facebook

1825

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter