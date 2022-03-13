У селі Борівському під Сєверодонецьком окупанти вбили відомого волонтера Олександра Кононова. З 2014 року Олександр допомагав українській армії, і за це поплатився, провівши три місяці у полоні у бойовиків. Після початку нової російської агресії Кононов не приховував своєї проукраїнської позиції. Волонтера вбили у його будинку — окупанти безжально застрелили людину в інвалідному візку.

«Він мав жорстку проукраїнську позицію. Його розстріляли в інвалідному візку, — розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. — Росіяни воюють не з армією, а з людьми, і поводяться по-звірячому».

Олександр Кононов

В інтерв'ю «ФАКТАМ» у 2016 році Олександр Кононов розповідав, що праву руку та ліву ногу втратив, коли працював на лісопилці. Отримавши першу групу інвалідності, Кононов влаштувався у сєверодонецький аеропорт. Коли у 2014 році російська армія зайшла на Донбас, Олександр із дружиною стали їздити на блокпости та допомагати українським бійцям. У липні 2014 року неподалік Лутугиного мікроавтобус Кононова помилково заїхав на ворожий блокпост. Подружжя більш ніж на три місяці потрапило в полон, але в жовтні 2014 року було звільнено при обміні.

Після звільнення Кононов оселився на Житомирщині і там відкрив власну козячу ферму та сироварню. За кілька років Олександр повернувся на Донбас.

За словами народного депутата Ніни Южаніної, окупанти не могли пробачити Кононову його проукраїнської позиції. «Перше вторгнення, полон, свобода, волонтерство, маленька козяча ферма, робота день і ніч (і це без однієї руки і без однієї ноги), зрада близького друга, повернення на рідний Донбас, знову життя спочатку, нове вторгнення, смерть на порозі власного будинку. За проукраїнську позицію. Щоб убити людину на інвалідному візку — це треба так боятися вишиванки та прапора, який завжди був у Сашка».

Фото Олександр Кононов/Facebook

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter