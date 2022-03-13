Поляки висунули відомого українського письменника на Нобелівську премію

Відомого українського письменника, поета та перекладача Сергія Жадана вирішено висунути кандидатом на Нобелівську премію. З ініціативою виступив Комітет з літератури Академії наук Польщі.

Останньою датою для висування кандидатів на Нобелівську премію було 31 січня 2022 року. Тим не менш, літературна спільнота впевнена, що Нобелівський комітет, через виняткові обставини, може внести зміни до правил.

«Жадан — один із найвидатніших поетів України та прекрасний прозаїк, якого перекладають і нагороджують по всьому світу, і, на нашу думку, він є автором, гідним Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років є особливо вагомим для українців. Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться», — йдеться у заяві комітету.

Сергій Жадан у 2015 році був удостоєний польської літературної премії «Ангелус» за роман «Месопотамія». 2017 року в Україні поета було нагороджено премією імені Василя Стуса. У 2021 році в США поетичний збірник Жадана «Новий правопис» отримав премію Дерека Волкотта. Окрім літературної діяльності, Жадан відомий за своєю громадською та волонтерською роботою.

Фото serhiy. zhadan/Facebook

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