Війна наздогнала сирійського лікаря, який декілька років тому втік від неї в Україну

У 2014 році сирійський лікар-офтальмолог Оссам Ярі зі своєю дружиною-українкою (вони познайомилися, коли чоловік навчався в нашій країні) переселилися в Миколаїв з Дамаску — рятувалися від війни. Зараз подружжя знову опинилося в самому її епіцентрі — російські окупанти зі звірячою жорстокістю обстрілюють місто, вбиваючи цивільних і знищуючи будинки. Історію Оссама Ярі розповіло англомовне видання Arabnews.

Сирійському офтальмологу доводиться зараз надавати допомогу пацієнтам в підвалі лікарні. Хворі лежать на підлозі на матрацах.

— Я не міг у це повірити (в те, що Путін наважиться розв’язати війну проти України. — Авт.), — каже Ярі. - Ми з дружиною поїхали з Сирії, щоб знайти спокій, жили тут мирно. Що роблять росіяни? Від чого нас намагаються врятувати? Сирія та Україна зараз знаходяться в однаковій ситуації. Адже війна є війна, чи то там, тут чи десь ще, і це найгірше, що можна уявити.

Кореспондент поспілкувався з мамою одного з пацієнтів Оссама Ярі — 14-річного хлопчини, якому в перші дні нападу путінської Росії на України в око потрапила тріска, коли він з дідусем рубав дрова. Зразу дістатися до Миколаєва не вдало. Можливо, через те, що зразу хлопчині не вдалося потрапити до лікаря, знадобилось лікування в стаціонарі. Його мати розповіла, що має ще двох синів — одному 10, другому 20. Вона дуже переживає за них, адже бої точаться поруч з Миколаєвом.

Нагадаємо, рашисти піддають регулярним обстрілам школи, дитячі інтернати та лікарні на Миколаївщині.

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