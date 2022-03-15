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Суспільство та люди

Пропоную своє житло для російських біженців, — мешканка Ірпіня

12:30 15 березня 2022
будинок в Ірпені

Мешканка Ірпеня Ольга Савицька написала у Facebook пост, який викликав дуже великий резонанс.

«Чула, що через санкції багато росіян покидають країну. Хочу запропонувати своє житло для вимушених російських біженців! У Ірпені ви в повній безпеці! Поруч у Бучі є „Макдональдс“. Правда, щоб дістатися, доведеться об'їжджати зруйновані мости та розстріляні машини з жінками та дітьми, а також розірвані трупи прямо на тротуарах. Але це таке… можна просто відвернутися і не дивитися. На зруйновані квартири теж можна просто не звертати уваги. Просто повторюйте про себе як мантру „наші мирних не бомбять, наші мирних не бомбять“. Свідомість визначає буття! Якщо думати позитивно і думати про добро — запах смерті не битиме в ніс. Я в вас вірю!» Ключі від квартири можу передати в Житомирі. Не хвилюйтеся — тут крім шкіл і лікарень нічого не руйнують. Вам правда нічого боятися. Пишіть. До речі, за моральною допомогою теж можете звертатися — пошлю вам промінчики добра і позитиву".

У коментарях люди пишуть, що теж готові віддати своє зруйноване житло тим, хто біжить із Росії. І пропонують добиратися через Харків, Маріуполь, Суми, Чернігів, Охтирку, Волноваху та інші міста, які постраждали від окупантів.

Раніше ФАКТИ писали, що після вбивства американського журналіста представникам ЗМІ заборонили в'їзд в Ірпінь.

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