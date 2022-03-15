«Сину, склади зброю або здайся у полон», — батько офіцера, який перейшов на сторону окупантів

У складі військ окупантів все частіше виявляють зрадників України. Серед них — уродженець Волочиська Андрій Черній. Про це розповіли в управління СБУ в Хмельницькій області.

«Даний громадянин служив у Нацгвардії. У березні 2014 року, під час захоплення російськими окупаційними військами території АР Крим, колишній офіцер одразу перейшов на бік ворога. Згодом отримав громадянство країни-окупанта, вищу посаду і продовжив службу у Сімферополі, — повідомляють у СБУ. — Чоловік отримав посаду командира спеціального моторизованого батальйону 144-го спеціального моторизованого полку Внутрішніх військ РФ. У ЗМІ країни-агресора „герой“ висловив свою антиукраїнську позицію та несприйняття євроатлантичного курсу України. Ці коментарі активно тиражувалися у найбільш рейтингових масмедіа РФ. Та замість очікуваної подяки зрадник отримав несподіване для нього та класичне для перебіжчиків усіх часів продовження власної кар'єри. Окупаційне керівництво відправило „героя“ для подальшої служби в Сибір, а згодом і на Крайню Північ Російської Федерації».

Після повномасштабного російського вторгнення, за даними слідства, зрадник був передислокований на Херсонщину.

«Очолюваний ним бойовий підрозділ нині знищує мирне населення: дітей, жінок, пенсіонерів. Батьки окупанта проживають у Хмельницькій області. Про те, що син воює проти українського народу, дізналися від правоохоронних органів. Батько ще досі відмовляється вірити у те, що сталося. Він закликає сина-зрадника не виконувати злочинні накази і скласти зброю. Або здатися у полон, щоб залишитися живим», — повідомили в СБУ.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про збитого в Україні російського пілота з окупованого Криму, батьки якого живуть на Полтавщині.

Ілюстративне фото: facebook.com/ssu.khmelnitsky

1145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter