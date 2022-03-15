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Суспільство та люди

Як оформити немовля під час війни

14:35 15 березня 2022
Немовля

На час бойових дій деякі державні реєстри було відключено з міркувань безпеки. Наразі народження малюка можна зареєструвати в автономному режимі.

У «Дії» порадили молодим батькам звертатися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Вони працюють у штатному режимі, за винятком міст та районів, де проводяться активні бойові дії.

Дитину можна зареєструвати у будь-якому працюючому відділі незалежно від місця її народження та місця проживання батьків.

Батькам потрібно показати паперове медичне свідоцтво про народження за формою № 103/о. Воно зазвичай видається пологовим будинком або іншою установою охорони здоров'я, де були прийняті пологи.

Фото Pixabay

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