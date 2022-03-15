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«Це називається мародерство»: Антон Геращенко про зліт в 3−4 рази цін на оренду житла в Західній Україні

22:50 15 березня 2022
Геращенко

Через величезний наплив вимушених переселенців в міста Західної України ціни на оренду житла в регіоні стрибнули в 3−4 рази, в окремих готелях Львова вони зросли щонайменше вдвічі, обурюється радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. На свої сторінці в Telegram він написав: «Це називається мародерство! Вважаю, що держава негайно має встановити державне регулювання цін на проживання у готелях, санаторіях, хостелах. Вважаю, що місцева влада має взяти на себе відповідальність та своїми рішеннями встановити граничні ціни за оренду 1 квадратного метра житлової площі у прив'язці до району проживання. Вважаю також, що треба мати совість тим, хто підняв ціни на оренду житла, і добровільно повернути їх на той рівень, що був до 24 лютого».

Геращенко нагадує, що «в Європі ухвалили закони щодо допомоги біженцям з України. Українцям відкрили доступ до освіти, охорони здоров'я, до ринку праці. У Британії було створено сайт для бажаючих безкоштовно дати притулок Українцям. За три години туди було подано понад 40 тисяч заявок! Проєкт „Прихисток“, створений волонтерами Галиною Янченко та Ростиславом Смирновим, за 15 днів роботи отримав 10,2 тисячі заявок від українців (які пропонують житло біженцям) та 1965 із закордонних країн».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як під час воєнного стану отримати пенсію в «Укрпошті» тим, хто змінив місце проживання.

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Інфографіка з https://t.me/kievreal1/13022

Фото: liga.net

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