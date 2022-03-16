«Помічником водія КрАЗу» в українських військових став… шарпей

Окрім перемог над російським окупантом, наші воїни демонструють і гідні людяні вчинки, зберігаючи не лише життя цивільних, а й чотирилапих. Днями пресслужба 128-ої гірсько-штурмової бригади із Закарпаття повідомила, що у зоні бойових дій у них з'явилось поповнення — американський шарпей.

«Поповнення сталося в зоні бойових дій — наші бійці побачили домашнього собаку, що бігав біля зруйнованого російською артилерією будинку, — повідомили у пресслужбі. — Очевидно, господарі евакуювалися, а шарпей, перелякавшись канонади, втік, а коли повернувся, нікого не було. Собака породистий і доглянутий (видно, що він звик до комфортних умов), але перебував у стані шоку — не їв, не пив, тільки бігав довкола зруйнованого будинку й скулив. Наші бійці забрали його з собою, інакше тварина від нудьги й непристосованості до диких умов загинула б. Потроху пес звик до військового життя, потоваришував із бійцями, почав пити і їсти з їхніх рук. Хоч і все ще сумний — видно, що нудьгує за домівкою й господарями».

Пес вже звик до військового життя, потоваришував із бійцями

Зараз шарпей супроводжує підрозділ у зоні бойових дій, його неформально мобілізували в 128-му бригаду, поставили на харчове забезпечення й надали посаду «помічник водія КрАЗу».

Нагадаємо, сьгодні, 16 березня, небайдужі люди врятували черепаху, яка ледь не загинула під час обстрілу Києва.

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