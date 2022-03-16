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Суспільство та люди

Аби втекти від військової служби, українець «поховав» дружину

22:35 16 березня 2022
підробка документів

На Закарпатті прикордонники Чопського загону викрили хитрощі 37-річного киянина, який через свій призовний вік спробував виїхати за межі України обманним шляхом. Про це розповіли у пресслужбі Західного управління Держприкордонслужби.

«Чоловік разом з двома дітьми прямував через пункт пропуску «Малий Березний», — повідомили у пресслужбі. — Під час перевірки документів він зазначив, що самостійно виховує двох синів у зв'язку зі смертю дружини. На контроль разом з іншими документами він подав свідоцтво про смерть, видане на початку березня цього року. Перевіряючи документи, в інспектора виникли сумніви щодо дійсності свідоцтва про смерть. Бланк свідоцтва та печатка не відповідали встановленому взірцеві. У ході поглибленої перевірки факт підробки документа було підтверджено. Чоловікові відмовили у перетині кордону. З пункту пропуску йому довелося вибути у супроводі слідчого Нацполіції. У діях чоловіка вбачають ознаки правопорушення ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

Додамо, що останнім часом чоловіки призовного віку все частіше дивують своєю винахідливістю. Днями вінничанин показав документи на пункту пропуску, де було вказано, що він комісований через «вагітність», а киянин переодягнувся у жінку.

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