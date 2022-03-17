Поки представники УПЦ МП продовжують поминати духовного керманича Кремля Кирила і нічого поганого у зв’язку з Московським патріархатом не вбачають, окупанти знищують їхні церкви. 16 та 17 березня вони обстріляли храм УПЦ МП на Холодній горі міста Харкова, який був освячений на честь ікони Смоленської Божої матері. Про це йдеться на офіційному сайті УПЦ МП. Щоправда, російську причетність до злочину тут навіть не згадують.

«Зруйновано дах, вибиті вікна та двері. Пошкоджено церковне начиння. Постраждалих та загиблих серед парафіян немає. У Сєвєродонецьку знову не вщухають обстріли. Внаслідок чергового обстрілу снаряд потрапив та пошкодив Христо-Різдвяний кафедральний собор», — йдеться у повідомленні.

То ж бачимо, що тепер навіть на храми, названі в честь російських ікон, прилітають рашистські ракети. Однак і це не змушує церковників розірвати зв’язки з Московським патріархатом…

Раніше рашисти вбили священника на Київщині та військового капелана на Донеччині.

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