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Суспільство та люди

Рятуємо наших: опубліковано список гуманітарних коридорів на 18 березня

10:47 18 березня 2022
Автобусна евакуація

У п'ятницю, 18 березня, з окупантами вдалося погодити дев'ять гуманітарних коридорів для евакуації населення з територій, тимчасово непідконтрольних владі України. Про них в ефірі національного телемарафону UA разом розповіла віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

У районі Маріуполя колона автобусів із бензовозом продовжила рух із селища Василівка. Другу колону маріупольців, які вирвалися із заблокованого рашистами міста, забиратимуть із Бердянська. Тим самим городянам, які вирішили рятуватися пішки, буде організовано допомогу у місті Мангуш.

Сумська область

Із Сум, Тростянця, Лебедина, Конотопа, Краснопілля, Великої Писарівки організовано евакуацію до Полтави.

Харківська область

Планується доставка гуманітарного вантажу до Балаклії та Ізюму.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, вдалося евакуювати майже 4 тисячі людей .

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