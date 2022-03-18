У Закарпатському легіоні воює 55-річний Василь Штефко: чоловік втратив обидві ноги, але пішов на фронт воювати з російськими загарбниками. Цю надзвичайну історію розповів прессекретар 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас:

«За 1300 кілометрів від дому, в зоні бойових дій, зустрів неймовірну людину та ще й свого земляка — Василя Штефка з села Кушниця на Закарпатті. 55-річний чоловік без двох ніг (!!!) пішов на фронт бити ворога! Той, хто вчився у школі ще до здобуття Україною незалежності, чудово пам'ятає твір Бориса Польового «Повість про справжню людину» — про радянського льотчика Другої світової Олексія Маресьєва. Котрий, втративши через поранення обидві ноги, приладнав протези та знову почав літати й бити нацистів з повітря. Дехто вважає цю повість зразком радянського агітпропу, але слід визнати, що Маресьєв — реальна людина, яка дійсно воювала й била ворога, попри свою інвалідність. А тепер Василь Штефко з Кушниці прийшов у 128-му бригаду, щоб бити росіян, котрі самі перетворилися на загарбників, руйнують нашу інфраструктуру, вбивають мирних людей і поводяться гірше за нацистів.

Відомо, що у 2004 році на заробітках у Росії Штефко втратив обидві ноги й на протезах повернувся додому, в рідну Кушницю. А коли Росія вдерлася в Україну, просто не зміг сидіти вдома. Командуванню збрехав — сказав, що в нього тільки один протез. І попросився у 128-му бригаду".

Свого часу Василь служив в армії, вміє стріляти, непогано водить машину. Люди, які не бачать протезів, навіть не здогадуються, що в нього немає ніг.

«Тут за званням він сержант, а за посадою — водій, служить в роті вогневої підтримки, — продовжує Ярослав Галас. - Його батько так само «незаконно» потрапив на фронт у Другу світову. Йому було 15 років, але він сказав, що має 18, і пішов воювати. Вдома на Василя чекають дружина та 11-річна донька. Вони переживають, але й пишаються. Василь Штефко з Кушниці — унаочнення для двох категорій людей. По-перше, для тих хлопців, що сидять у тилу й придумують будь-які причини й аргументи, щоб залишатися там і далі, вигадуючи існуючі й неіснуючі хвороби. Вони «забули», що захист країни — це не бажання чи право, а закріплений у Конституції обов'язок громадянина. І, по-друге, для росіян. Країну, яку йдуть захищати такі люди, перемогти неможливо.

Прийде час, і Василь Штефко своїми протезами розтопче двоголову курку на російському гербі!"

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