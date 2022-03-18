Полтавські «патрітичні» шкарпетки користуються попитом в ЄС: гроші за них ідуть на підтримку ЗСУ

Від початку війни одне з найпотужніших в Україні і досить відоме у світі підприємство з виготовлення шкарпеток Premier Socks, що розташоване під Полтавою, налагодило випуск ексклюзивних товарів з тематичними принтами. Гроші за них ідуть на підтримку ЗСУ.

Перша партія шкарпеток з’явилася невдовзі після того, як українські прикордонники з острова Зміїний у Чорному морі відправили руський воєнний корабель за відомим напрямком. Фраза, яка стала символом незламності нашого народу, прикрасила верхню частину шкарпеток, що виготовляються у різноманітній кольоровій гамі.

Маркетинговий хід полтавського підприємства дуже сподобався українцям

Керівник підприємства Олег Хардін, якому належить ця ідея, анонсував, що всі кошти, виручені від продажу продукції, будуть спрямована на підтримку Збройних Сил України. Ціна боксу з 4-х пар шкарпеток коштує 120 гривень. Відправки здійснюються в міста, де наразі працює «Нова пошта». Товар можна забрати також самовивозом з Полтави або зі складу у будь-який зручний час.

Маркетинговий хід дуже сподобався українцям. Наразі щодня Premier Socks отримує замовлення на близько 1000 пар оригінальних шкарпеток. Їх цілодобово замовляють через сторінки підприємства в Інстаграм та Фейсбук з усіх куточків України, а також із європейських країн. Причому, каже Олег Хардін, дехто просто оплачує по кілька наборів, але не забирає їх, таким чином товар оплачується подвійно.

— З Великої Британії й Бельгії надійшло прохання зробити принти англійською мовою, і ми вже працюємо над ним, — говорить Олег Хардін.

Днями ж підприємство анонсувало випуск нових боксів під загальною назвою «Все буде ЗСУ». На шкарпетках нанесені логотипи «Люблю Байрактар», «Все буде ТРО», «Привиде, дякую», «Все буде ЗСУ». Цей набір коштує 150 гривень, половина з яких також іде на підтримку армії.

Серія шкарпеток під загальною назвою «Все буде ЗСУ»

Завдяки такому маркетинговому ходу на рахунок української армії переказано вже сотні тисяч гривень. Окрім того, підприємство безплатно передало залишки раніше виготовлених шкарпеток середнього класу — близько 20 тисяч пар — для потреб військкоматів, структурних підрозділів територіальної оборони, поліції.

А ще тут виготовляють вишивки державного прапора для військової форми.

Треба зазначити, що Premier Socks з початку війни не припиняло роботи. До речі, фахівці наразі обдумують дизайн шкарпеток, які будуть присвячені Перемозі. Уже приймаються попередні замовлення…

Тим часом наші бійці продовжують нищити ворога на українській землі. Так, сьогодні, 18 березня, ЗСУ завдали потужного удару відразу по двох полках загарбників і вразили за добу 14 повітряних цілей ворога.

Фото зі сторінки Олега Хардіна у Фейсбук

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