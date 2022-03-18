Маленький хлопчик віддав ЗСУ свій квадрокоптер: «Їм потрібніше!»

У важкі для країни часи навіть малі діти усвідомлюють, що можуть допомогти у захисті України від ворога.

Так, незвичайний випадок стався на Сумщині: там 6-річний хлопчик віддав ЗСУ квадрокоптер, який йому подарували на день народження. Про це розповіли в освітньому центрі Верховної Ради у Telegram-каналі.

«Юний козак із Кролевця довго мріяв про квадрокоптер. І батько подарував його на день народження», — зазначають автори повідомлення.

Проте, почувши, що українські військові потребують таких дронів, хлопчик захотів віддати їм подарунок.

«Тату, давай подаруємо нашим військовим. Їм потрібніше. Вони ж нас захищають», — сказав хлопчик.

Подарований дрон, напевно, допоможе врятувати не одне життя на фронті, а також виявити і знищити техніку ворога.

Характерно, що описаний випадок далеко не єдиний. Багато українців діляться з військовими своїми грошима, речами та всім необхідним для армії. Так, 2 березня 82-річний чоловік на Буковині перерахував ЗСУ всі свої заощадження — 100 тис. гривень та 10 тисяч доларів.

Не відстають від простих українців і наші знаменитості — так, дизайнер Андре Тан тепер шиє одяг для ЗСУ, а телеведуча Леся Нікітюк у рідному Хмельницькому допомагає тим, хто рятується від війни у цьому відносно безпечному місті.

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