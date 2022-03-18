У Самборі прощалися з ієромонахом Платоном, капеланом, якого вбили днями у Волновасі під час виконання обов’язків. Прощання відбулося у церкві Святителя Павла Конюшкевича. Про це повідомили у пресслужбі Самбірської міської ради.

«Ієромонах Платон, в миру Роман Моргунов, уродженець м. Воркута (Росія). Дитинство провів у м. Торецьк на Донеччині. Він недовго був на Львівщині, як монах (з 2016 р.). Пройшов через Київ, Рівне. Самбір сподобався йому, — повідомили у мерії. — З початком війни на сході України нашим воїнам необхідно було мати духівника, капелана. І він одразу погодився. Адже та земля для нього була не чужа, він виріс у тих краях. Йому казали, що це лише на три місяці. П'ять років Платон провів там. І не хотів повертатися.

Лежить перед нами велет двометровий. Козак. За усі ці роки він не поспішав отримати статус учасника бойових дій (отримав його аж у 2020 р.), не збудував палаців, не купив авто. Мав лише любов у серці, любов до воїнів, які горнулися до нього. За час служби отримав важке поранення, та чудом вижив. Йому радили повернутися, мовляв, це поганий знак. Та він не зупинився.

Його розтерзане тіло прошите металом осколків. Він не мав ілюзій, а сприймав реальність такою, якою вона є. А якось прислав відео, як на Великдень солдати вишикувалися і виставили пасочки й крашанки. Він тоді так натхненно співав Христос Воскрес… Для матері він був єдиним сином. І коли їй повідомили про його загибель, вона відповіла, що серцем відчула, що його більше немає. Ворожий снаряд забрав життя капелана. Тиждень він лежав у снігах під Волновахою. Бо не вдавалося забрати тіло. Платон хотів до старості прожити у монастирі, але не дожив. Залишився вічно молодим, 44-річним. Цей вільний козак є взірцем того, як треба жити й любити рідну землю. Він був відкритим і щирим".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про вбивство окупантами священника на Київщині.

Фото пресслужби Самбірської міської ради

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