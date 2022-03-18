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Суспільство та люди

«Побачивши себе в дзеркалі, по-чоловічому гірко заплакав»: лікарям вдалося врятувати донеччанина, який сильно постраждав від обстрілу окупантів

19:34 18 березня 2022
Пацієнт

Головлікар дніпровської лікарні Мечникова Сергій Риженко розповів історію чергового врятованого зусиллями медиків цієї лікарні пацієнта — жителя міста Лиман на Донеччині Олексія, який сильно обгорів та отримав множинні травми у своєму будинку під час військових дій.

«Вперше за останні чотири доби він прийшов до тями. Був знятий з апарату ШВЛ. Попросив води і дзеркало. Побачив своє відображення, по-чоловічому гірко заплакав. Сказав: це більше схоже на мою тінь, ніколи не любив чорного кольору, він притягує нещастя, а зараз весь такий», — написав медик у Facebook, зазначивши, що поранення пацієнта були по-справжньому критичними.

На одужання Олексія чекають діти — 14-річна Анастасія і 19-річний Микита.

Наразі, зазначив Риженко, на пацієнта чекає операція з відновлення барабанних перетинок.

Нагадаємо, рідне місто Олексія зараз опинилося на вістрі атак найманців так званих «ЛДНР».

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