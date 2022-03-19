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Суспільство та люди

Українцям, які поселили у себе біженців, виплатять компенсацію, — Зеленський

9:48 19 березня 2022
біженці

Українцям, які надали притулок сім'ям, котрі втекли із зони бойових дій або з окупованих територій, буде виплачено компенсацію. Це пообіцяв президент Володимир Зеленський у своєму новому зверненні. Конкретна програма допомоги наразі не прийнята, її має затвердити Кабінет міністрів.

Глава держави сподівається, що уряд не затягуватиме з ухваленням програми про допомогу сім'ям, які притулили постраждалих співвітчизників. «Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані з розміщенням переселенців», — заявив президент.

Крім того, було вирішено, що державну допомогу отримають сім'ї, які втратили житло під час бойових дій. Скільки саме, коли і на яких умовах, знову ж таки має визначити Кабінет міністрів.

«Уряд готує програму з надання житла вимушеним переселенцям просто зараз та програму відновлення зруйнованого житла після війни», — заявив президент.

Нагадаємо, раніше було оголошено, що українці, які втратили через війну роботу, можуть подати заявку через додаток «Дія» на отримання держдопомоги у розмірі 6500 гривень.

Фото uz.gov.ua

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