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Суспільство та люди

Весняне рівнодення-2022: що слід і чого не можна робити 20 березня

18:41 19 березня 2022
весна

День весняного рівнодення цього року випадає на неділю, 20 березня. З погляду астрономії саме ця дата вважається початком нового весняного сезону. Якщо точно, то прихід астрономічної весни можна буде відзначити 20 березня о 17 годині 33 хвилини за київським часом.

Рівнодення вважалося періодом оновлення, очищення та початку нового життєвого циклу. Це хороший час, щоб очистити свідомість, зосередитись на нових життєвих цілях, візуалізувати бажане та знайти шляхи до втілення в життя мрії.

Багато давніх культур день рівнодення намагалися провести так, щоб відчути єднання з земними і небесними силами, заручитися підтримкою духів природи.

Любителі езотерики радять у день весняного рівнодення скласти список бажань, а також ретельно проаналізувати підказки з підсвідомості, наприклад, через сновидіння. У перехідні моменти людина максимально близька до того, щоб знайти рішення давньої проблеми, зробити правильний вибір у важкій ситуації.

Перехід від зими до весни у наших пращурів було прийнято відзначати так, щоб максимально згуртуватися громадою, а тому в цей період категорично засуджувалися суперечки, особливо з представниками старших поколінь, з'ясування стосунків із близькими.

Нагадаємо, астрологи вважають дату 20 березня початком нового астрологічного року. Вважається, що глобальні події визначатиме Юпітер, з яким пов'язують справедливі рішення та появу нових можливостей.

Фото pixabay.com

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