«Сприймаю як державну нагороду»: доктор Комаровський відреагував на визнання його ворогом Росії

Так званий російський Комітет захисту національних інтересів знову розширив список неугодних російської влади діячів культури та мистецтва, назвавши ворогом росії і вельми популярного у сусідній країні педіатра Євгена Комаровського.

Про це він сам повідомив у Telegram, передавши й несподівану реакцію власної онуки на російську «нагороду».

«Складність була одна — заспокоїти онучку, яка категорично не погодилася з тим фактом, що дідусь — ворог. Зійшлися на тому, що бути ворогом поганих недолюдей — це правильно і зовсім не прикро», — написав він, додавши, що свій новий статус сприймає практично як державну нагороду, тим більше — у такій чудовій кампанії.

Скрин із сайту російського комітету

Нагадаємо, напередодні до пріснопам'ятного списку ворогів недокраїни потрапив і український телемандрівник, автор проекту «Світ навиворіт» Дмитро Комаров.

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