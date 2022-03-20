29.46 / 30.78 32.75 / 34.68
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Сприймаю як державну нагороду»: доктор Комаровський відреагував на визнання його ворогом Росії

10:46 20 березня 2022
«Сприймаю як державну нагороду»: доктор Комаровський відреагував на визнання його ворогом Росії

Так званий російський Комітет захисту національних інтересів знову розширив список неугодних російської влади діячів культури та мистецтва, назвавши ворогом росії і вельми популярного у сусідній країні педіатра Євгена Комаровського.

Про це він сам повідомив у Telegram, передавши й несподівану реакцію власної онуки на російську «нагороду».

«Складність була одна — заспокоїти онучку, яка категорично не погодилася з тим фактом, що дідусь — ворог. Зійшлися на тому, що бути ворогом поганих недолюдей — це правильно і зовсім не прикро», — написав він, додавши, що свій новий статус сприймає практично як державну нагороду, тим більше — у такій чудовій кампанії.

Скрин із сайту російського комітету

Нагадаємо, напередодні до пріснопам'ятного списку ворогів недокраїни потрапив і український телемандрівник, автор проекту «Світ навиворіт» Дмитро Комаров.

855

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Був у цивільному одязі, із сокирою в руках: у Харкові затримали збитого путінського льотчика

Був у цивільному одязі, із сокирою в руках: у Харкові затримали збитого путінського льотчика

гвинтокрил

Українські військові знищили «вертушку» Ка-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів

Карти Королева Мечів та Колісниця

Вороги України будуть зламані: що кажуть карти Таро про долю країни

Сергій Машовець

«Він тільки кілька днів тому одружився з вагітною коханою»: під Києвом загинув український воїн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.