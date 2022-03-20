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Суспільство та люди

Українка разом з однокласниками у США купила для ЗСУ тепловізор

12:48 20 березня 2022
Анна Макаренко з однокласниками

Українці за кордоном намагаються хто як може допомогти батьківщині здолати рашистську навалу. Так, юна українка з Білої Церкви Анна Макаренко, яка мешкає у США, разом зі своїми однокласниками організувала фандрайзинг на підтримку ЗСУ. Про це розповів військовий блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

«Разом із іншими школярами Анна продавала на благодійному ярмарку випічку. За один день вони зібрали 1130 доларів, — написав Анатолій Штефан (Штірліц). —  За декілька днів до них долучилися дорослі, і загальна сума зборів склала 2100 доларів. Кошти відправили в Україну! На них закуплено тепловізор для виявлення ворожих ДРГ вночі! До речі, це буде другий тепловізор, який куплений завдяки громаді штату Айова! Ось така у нас молодь! Не важливо де ти, важливо, що ти з Україною у серці!»

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