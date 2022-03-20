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«Він тільки кілька днів тому одружився з вагітною коханою»: під Києвом загинув український воїн

13:22 20 березня 2022
Сергій Машовець

Внаслідок ворожого обстрілу під Києвом загинув український боєць та громадський активіст Сергій Машовець. Про це повідомив журналіст Андрій Дубчак.

«Сергій Машовець. Перше фото — 13 березня у районі дороги на Горенку. Ми випадково лишилися разом на пів години, бо не було місця в машині, і командир Крук лишив його та мене чекати їхнього повернення на дорозі. Він по-дитячому радів і показував мені обручку. Одружився за день до того (12-го), бо вагітна кохана ну ні в яку не хотіла їхати в Італію без розпису. Вони й одружилися.14-го (наступного дня після фото) він загинув від артобстрілу на цій же дорозі разом з командиром Круком та двома журналістами з команди FOX news (у той же день я випадково допоміг знайти третього, якому вибухом відірвало ногу).

Сьогодні зранку (19-го), я абсолютно випадково потрапив і на прощання з Круком на Байковому цвинтарі. А пообіді, так само випадково, на прощання з Сергієм на Лук'янівському військовому", — розповів на своїй сторінці у Facebook Андрій Дубчак.

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