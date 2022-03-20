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Суспільство та люди

«Зраднику немає місця в Україні»: у Чернівцях демонтували зірку оперному співаку за участь у концерті у Москві

13:41 20 березня 2022
зірка у Чернівцях Василю Герелло

У Чернівцях демонтували зірку оперному співаку Василю Герелло, який під час відкритої російської агресії проти України виступав на концерті у Лужниках. 18 березня у Москві влаштували «святкування» восьмої річниці «воз'єднання Крима з росією».

«Україну намагається знищити російський агресор, а ти оспівуєш його „перемоги“ — це не просто помилка,  — повідомили у Чернівецькій міській раді. — Таку зраду не забудуть! Не пробачать! Буковина не має жодної причини пишатись Василем Герелло. Цей „співак“ підтримує жорстокого окупанта, розважає його під час вигаданих свят. У той же час від ворожих рук гинуть тисячі українців. Зраднику немає місця в Чернівцях! Саме тому демонтували його зірку з Театральної площі. Слава ГЕРОЯМ! Смерть ворогам!»

Василь Герелло заслужений артист України та народний артист росії. Він народився 1963 року в селі Васловівцях Заставнівського району Чернівецької області. Середню освіту здобув у Малому Кучурові та Садгорі. Наразі Василь Герелло проживає зі своєю сім’єю в Санкт-Петербурзі.

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