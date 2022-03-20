29.46 / 30.78 32.75 / 34.68
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Мій син не зміг служити медицині»: тіло вбитого у Харкові індійського студента заповіли для досліджень

20:47 20 березня 2022
загиблий індійський студент Навін Шекараппи

У Харкові, який продовжують обстрілювати російські окупанти, під час вибухів 1 березня загинув студент з Індії Навін Шекараппи. Рідні його вирішили віддати тіло сина для медичних досліджень.

Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомила директорка Державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова.

«Пам'ятаєте нашого студента-медика 4 курсу з Індії Naveen S.G., який загинув від уламків російського снаряда вранці 1 березня 2022 року в Харкові, просто стоячи у черзі в продуктовому магазині „АТБ“, — написала вона. —  Його батьки заповіли тіло для медичних досліджень. Спочивай з миром, дорогий наш Naveen!»

Батько студента розповів індійському виданню Hindustan Times, що тіло сина вже у Польщі. 21 березня його перевезуть додому. Він прокоментував своє рішення так: «Мій син не зміг служити медицині, тож хай його тіло приносить користь іншим студентам і служить медицині країни».

Нагадаємо, під Києвом окупанти розстріляли кореспондента американської газети New York Times, а за кілька днів у Чернігові загинув ще один громадянин США.

536

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

загинули батьки 5-річної Карини

5-річна Каріна народилась у сорочці, а її батьків вбив російський снаряд

продукти

Можна зберігати роками: якими продуктами варто запастись на час війни

Сергій Шестак

Під Волновахою вбили ще одного українського футболіста

Пенсія

Планової індексації не чекайте: що буде з пенсіями українців у квітні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.