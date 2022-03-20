«Мій син не зміг служити медицині»: тіло вбитого у Харкові індійського студента заповіли для досліджень

У Харкові, який продовжують обстрілювати російські окупанти, під час вибухів 1 березня загинув студент з Індії Навін Шекараппи. Рідні його вирішили віддати тіло сина для медичних досліджень.

Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомила директорка Державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова.

«Пам'ятаєте нашого студента-медика 4 курсу з Індії Naveen S.G., який загинув від уламків російського снаряда вранці 1 березня 2022 року в Харкові, просто стоячи у черзі в продуктовому магазині „АТБ“, — написала вона. — Його батьки заповіли тіло для медичних досліджень. Спочивай з миром, дорогий наш Naveen!»

Батько студента розповів індійському виданню Hindustan Times, що тіло сина вже у Польщі. 21 березня його перевезуть додому. Він прокоментував своє рішення так: «Мій син не зміг служити медицині, тож хай його тіло приносить користь іншим студентам і служить медицині країни».

Нагадаємо, під Києвом окупанти розстріляли кореспондента американської газети New York Times, а за кілька днів у Чернігові загинув ще один громадянин США.

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