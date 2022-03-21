Якщо від вибуху вилетіли вікна: киянам розповіли, куди звертатися за допомогою у цій ситуації

Жителів Києва, який вранці 21 березня знову зазнав удару супротивника, попередили, щоб вони не довіряли невідомим «доброзичливцям», які пропонують закрити вибиті вікна міцною плівкою — автори таких повідомлень можуть виявитися коригувальниками супротивника.

Про це попереджають у Ukraine NOW та називають верифіковані номери телефонів, за якими можна звернутися по допомогу.

Напередодні уламки ракети, випущеної окупантами, впали на житловий будинок у Святошинському районі столиці.

Фото ДСНС

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