«Ми не братські народи»: «Міс Україна», яка не поїхала у Пуерто-Рико, допомагає армії

Знаменитий конкурс краси «Міс світу» повинен був відбутись 16 грудня у Пуерто-Рико в США, проте подію скасували всього за 6 годин до початку через високу захворюваність на COVID-19 серед фіналісток. Україну на конкурсі мала представляти Олександра Яремчук з Вінниці, однак вдруге на подію вона не полетіла через війну в Україні. Щоправда, вона привітала переможницю «Міс Світу 2021» в інстаграм-сторіс.

«Я дуже пишаюсь тим, що українка, — заявила у своїх сторіс Олександра Яремчук. — Захоплююсь нашими людьми, нашими військовими. В нас чудова країна з найкращим майбутнім. Війна Росії проти України — тероризм. Це нація, яку ми ніколи не зрозуміємо. Росія та Україна — не братські народи. Я постійно підтримую фінансово армію та волонтерів. Багато пишуть про допомогу в соціальні мережі, я поширюю інформацію та також контактую з різними організаціями, які надають свою допомогу».

Нагадаємо, 17 березня у столиці Пуерто-Рико Сан-Хуані найкрасивішою дівчиною світу була названа «Міс Польща» Кароліна Белявська.

Найкрасивішою дівчиною світу була названа "Міс Польща" Кароліна Белявська

Вона модель та студентка магістратури. Раніше вона публікувала в інстаграмі надихаючі слова підтримки для українців, які знайшли свій прихисток у дружній країні — Польщі. Кароліна засуджувала російську агресію. Міс США Шрі Сайні стала першою віцеміс, а Олівія Ясе з Кот-д'Івуару посіла друге місце.

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