Народні прикмети на 22 березня: що не можна робити на свято Сорока святих і яку молитву потрібно обов'язково прочитати

У вівторок, 22 березня, відзначається День пам'яті сорока Севастійських мучеників. Вони були римськими легіонерами і прийняли мученицьку смерть за відмову вклонитися язичницьким богам. Воєначальник зажадав, щоб християни разом із рештою солдатів принесли жертву язичницьким богам. Після відмови їх піддали тортурам, а потім роздягнули і змусили стояти в покритому льодом озері протягом ночі. На ранок один із воїнів не витримав — і побіг до теплої лазні. Проте його місце серед мучеників зайняв римлянин Аглай, якого вразила стійкість духу християн.

У народі цей день вважався днем другої зустрічі весни (перша була на Стрітення 15 лютого, третю чекають на Благовіщення 7 квітня) та одним із найбільших свят у році. Селяни говорили, що «на Сорока день із нічою міряється, зима закінчується, весна починається». Провісниками весни вважалися жайворонки.

Традиції свята

Господині заздалегідь випікали до цього дня з тіста тістечка у вигляді птахів, як правило, 40 штук за кількістю загиблих мучеників. Випічку давали дітям, примовляючи: «Жайворонки прилетіли, на головку дітям сіли». Дітлахи залазили на дахи, прив'язували «жайворонків» до жердин і закликали птахів швидше прилітати і приносити весну. Потім пташок кришили і розкидали на всі боки — щоб приманити в рідні краї справжніх птахів.

Здобні жайворонки

Втім, весна могла бути й оманливою — ранкові морози ще були сильні. Щоб захиститися від «ранків», господині пекли з житнього чи вівсяного борошна 40 кульок, які по одному викидали з вікна протягом 40 днів.

У день сорока святих прийнято було спостерігати погоду. Якщо на Сорока тепло, то також буде ще протягом 40 днів. Теплий вітер обіцяв дощове літо. Перший грім, що лунав над голим лісом, віщував голодний рік, а мороз, навпаки, обіцяв урожайний рік.

Що не можна робити 22 березня

Не можна виконувати важку роботу, інакше потім доведеться горбатитись весь рік.

Не можна лаятися, висловлюватися нецензурно і ображати будь-кого, це може обернутися бідами та неприємностями для людини, яка висловила злість.

Не можна брати гроші в борг. Віддавати їх буде важко і взагалі можна опинитися в борговій ямі.

Молитва на День 40 святих

Цього дня прийнято читати молитву, яка дає силу та духовну допомогу в гоніннях та ув'язненні для подолання різноманітних випробувань. А жінки моляться святим Севастійським про швидке і благополучне повернення своїх чоловіків і синів з далекої дороги.

Текст молитви 40 святим

О, святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали. Ви через вогонь та воду пройшовши і як друзі Христові у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молітеся до Пресвятої Трійці за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам’ять вашу і з вірою та любов’ю у молитвах звертається до вас.

Вимоліть у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб, у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на Страшному Суді Христовому і вашими молитвами праворуч Праведного Судді стали.

О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Нагадаємо, цими днями триває і Великий піст. Про його традиції читайте у «ФАКТАХ».

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