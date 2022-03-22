Путін не «дихає на ладан» і не «псих»: Комаровський розповів, які насправді проблеми у кремлівського фюрера

Президент Росії Путін, що відчуває на собі ненависть мільйонів українців і жителів інших країн, швидше за все, не вмирає від важкої хвороби і навіть не страждає від серйозних психічних відхилень, але має одну іншу серйозну проблему.

Про це розповів в одній із програм відомий доктор Євген Комаровський, що став ворогом росії, пише «Телеграф».

Зокрема, він прокоментував чутки про те, що російський президент може страждати від «стероїдної люті», спричиненої лікуванням від онкології, — про це раніше писала авторитетна британська газета Daily Mail.

На думку медика, синдром стероїдної люті можуть викликати анаболічні стероїди, які використовуються серед іншого для лікування важкої імпотенції, рак же главі кремля стероїдами навряд чи стали б лікувати.

І в цілому, вважає лікар, судячи з зовнішнього вигляду путіна під час його виступів, не схоже, що він вмирає.

«Я не вважаю, що він дихає на ладан і остаточно збожеволів. Я вважаю, що всі проблеми, які у нього є, психологічні, вони індуковані в оточення. Це унікальність людини, яка у XXI столітті примудряється жити без доступу до Інтернету, отримує інформацію від людей, які кладуть їй на стіл папочки. Це синдром папок, дефіцит інформації — це я готовий підтвердити однозначно», — наголосив Комаровський.

«Він як дитина, яка замість того, щоб освоювати світ, дивиться про свинку Пеппу. Життя свинки Пеппи їй відоме, а життя сусідів ні. Приблизно в такій ситуації знаходиться путін. Він дитина для мене», — додав він.

За словами доктора Комаровського, у путіна немає психічних захворювань, але є інша проблема: «За багатьма позиціями є елементи шизофренії. Це класичне поєднання шизофренії та й**нутості. Я не бачу серйозних психічних захворювань, я бачу людину, яка має величезну проблему з отриманням та трактуванням інформації. Людина робить висновки, керуючись відсутньою інформацією».

Нагадаємо, у Росії вже підшукали путіну заміну на випадок його «раптової» смерті внаслідок отруєння, раптової хвороби та інших сценаріїв.

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