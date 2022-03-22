29.35 / 30.82 32.60 / 34.44
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Назвали «Маленький Зе»: під Києвом в екопарку народилося кумедне дитинча зебри

19:09 22 березня 2022
Назвали «Маленький Зе»: під Києвом в екопарку народилося кумедне дитинча зебри

Незважаючи на розпочату кремлем війну, життя бере своє — народжуються нові українці. Сталося поповнення і в одному з екопарків під Києвом: там народилося маленьке зебреня. Саме цей парк на початку березня опинився у фактичній ізоляції, без опалення та їжі для тварин.

Про першу радісну подію за тривалий час у соціальній мережі написав власник парку, що страждає від війни, Михайло Пінчук.

Маленьке лоша з мамою

За його словами, зебреня народилося тиждень тому і напрочуд вижило: у його мами є молоко, і вона його годує.

«Якось крізь увесь цей дим пробиваються промінчики — і змушують усміхнутися. Я не встиг взяти участь у виборі імені або запропонувати назвати зебреня Вам, друзі. Наші герої в Парку представили його мені відразу під ім'ям Маленький Зе», — написав він.

Читайте також: Хтось несе свою тварину 17 км, а хтось дзвонить ветеринарам та цікавиться евтаназією, — волонтер Віталій Дайнега

Читачі сторінки Пінчука з радістю прокоментували появу молодняку, передаючи дитинчаті зебри свої побажання.

Крім того, один із коментаторів висловив надію, що якщо назвати малюка «Зе», то «великий Зе» (президент Зеленський) напевно спробує допомогти тваринам екопарку, що опинилися на межі знищення через нелюдяність окупантів під Києвом.

Нагадаємо, 13 березня під час годування тварин у «Фельдман екопарку», розташованому у селищі Лісове під Харковом, загинув 36-річний працівник парку Сергій Іванов. Його вбили уламки ворожого снаряда, що вибухнув на території парку.

329

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Точка-У

Відмінна робота української ППО: над Києвом збили «Точку-У» фашистів, а над Вінницею — «Іскандер»

як зберігати яйця

Будуть свіжими пів року: як без холодильника зберігати яйця та інші продукти

«П&#39;ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

«П'ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

Сили ворога закінчуються: у Зеленського розповіли, коли закінчиться «Zомбі-нашестя» на Україну

Сили ворога закінчуються: у Зеленського розповіли, коли закінчиться «Zомбі-нашестя» на Україну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.