Назвали «Маленький Зе»: під Києвом в екопарку народилося кумедне дитинча зебри

Незважаючи на розпочату кремлем війну, життя бере своє — народжуються нові українці. Сталося поповнення і в одному з екопарків під Києвом: там народилося маленьке зебреня. Саме цей парк на початку березня опинився у фактичній ізоляції, без опалення та їжі для тварин.

Про першу радісну подію за тривалий час у соціальній мережі написав власник парку, що страждає від війни, Михайло Пінчук.

Маленьке лоша з мамою

За його словами, зебреня народилося тиждень тому і напрочуд вижило: у його мами є молоко, і вона його годує.

«Якось крізь увесь цей дим пробиваються промінчики — і змушують усміхнутися. Я не встиг взяти участь у виборі імені або запропонувати назвати зебреня Вам, друзі. Наші герої в Парку представили його мені відразу під ім'ям Маленький Зе», — написав він.

Читачі сторінки Пінчука з радістю прокоментували появу молодняку, передаючи дитинчаті зебри свої побажання.

Крім того, один із коментаторів висловив надію, що якщо назвати малюка «Зе», то «великий Зе» (президент Зеленський) напевно спробує допомогти тваринам екопарку, що опинилися на межі знищення через нелюдяність окупантів під Києвом.

Нагадаємо, 13 березня під час годування тварин у «Фельдман екопарку», розташованому у селищі Лісове під Харковом, загинув 36-річний працівник парку Сергій Іванов. Його вбили уламки ворожого снаряда, що вибухнув на території парку.

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