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Суспільство та люди

Вихователька врятувала 30 дітей з Чернігова, в якому зараз гуманітарна катастрофа

9:05 23 березня 2022
Діти біля вокзалу Івано-Франківська

В Чернігові, де днями від вибуху російського снаряду загинули в черзі за хлібом 10 людей, зараз немає води, світла, опалення. Путінські нелюді систематично скидають на місто авіабомби і обстрілюють його з артилерії. Тож співробітниці дитячого притулку Наталі Песоцькій довелося майже місяць прожити в підвалі зі своїми вихованцями. Найменшому з них — 3,5 року, повідомила на своїй сторінці в «Фейсбуці» Верховна Рада України з посиланням на директора Седнівської гімназії Тетяну Ясочко.

Ніхто зі співробітників дитячого притулку, окрім Наталі Песоцької, не лишився з вихованцями. Діти молили Наталю Іванівну не лишати їх самих на ніч, не йти додому. Тож чуйна вихователька перебралася у підвал зі своїми власними дітьми. Готувала на всіх їжу, доглядала за малечею. Двічі в будівлю притулку влучали російські чи то снаряди, чи то бомби. Жінці довелося ховатися з малечею в монастирських келіях. На щастя, врешті їй вдалося знайти можливість виїхати зі всіма 30 дітьми спочатку до Києва, а потім — до Івано-Франківська.

Наталя Песоцька змогла вивезти дітей спочатку в Київ, а потім – в Івано-Франківськ

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за даними на ранок 22 березня, ворог позбавив життя вже 117 українських дітей, поранив — 155.

Скріншот з відео UA-перший

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