29.44 / 30.97 32.77 / 34.73
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Волонтери звинуватили владу у Дніпрі та Вінниці в вимаганні відкатів за пропуск гуманітарки

19:51 23 березня 2022
гуманітарка

Після того, як було запроваджено нові правила ввезення гуманітарних вантажів в Україну, волонтери скаржаться, що обласні адміністрації зловживають владою. Знаючи, що для ввезення «гуманітарки» потрібен лист від регіональної влади, військово-цивільні адміністрації стали вимагати свій відсоток від вартості вантажу, простіше кажучи, «відкати». Зокрема, з такою ганебною практикою зіткнувся голова фонду «Повернися живим» Тарас Чмут, про що повідомив у Facebook.

«Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають „відкату“ у волонтерів за надання листів про пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави. „Тариф“ — або 10% від рахунку, або 100 автомобілів», — розповів Чмут.

Нагадаємо, від початку російської агресії в Україну доставлено понад 27,3 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Фото backandalive/facebook

501

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

як зберігати яйця

Будуть свіжими пів року: як без холодильника зберігати яйця та інші продукти

«П&#39;ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

«П'ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

гуманітарка

Волонтери звинуватили владу у Дніпрі та Вінниці в вимаганні відкатів за пропуск гуманітарки

компенсація за зруйноване житло

Як отримати компенсацію за зруйноване під час війни майно: поради експерта

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.