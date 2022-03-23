Волонтери звинуватили владу у Дніпрі та Вінниці в вимаганні відкатів за пропуск гуманітарки

Після того, як було запроваджено нові правила ввезення гуманітарних вантажів в Україну, волонтери скаржаться, що обласні адміністрації зловживають владою. Знаючи, що для ввезення «гуманітарки» потрібен лист від регіональної влади, військово-цивільні адміністрації стали вимагати свій відсоток від вартості вантажу, простіше кажучи, «відкати». Зокрема, з такою ганебною практикою зіткнувся голова фонду «Повернися живим» Тарас Чмут, про що повідомив у Facebook.

«Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають „відкату“ у волонтерів за надання листів про пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави. „Тариф“ — або 10% від рахунку, або 100 автомобілів», — розповів Чмут.

Нагадаємо, від початку російської агресії в Україну доставлено понад 27,3 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Фото backandalive/facebook

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