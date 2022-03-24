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Суспільство та люди

Вік — не завада доблесті: український дідусь-пенсіонер спритно викрав у ворога вантажівку зі зброєю і передав її ЗСУ

9:42 24 березня 2022
«Служив при Ковпаку»: український дідусь-пенсіонер спритно викрав у ворога вантажівку зі зброєю і передав її ЗСУ

Національно-визвольна війна українського народу набуває воістину всенародного характеру, і в боротьбу з окупантами вступають не лише мобілізовані українці, а й ті, кому за віком можна було давно насолоджуватися заслуженим відпочинком «на печі».

Напередодні в Мережі з'явилося відео, на якому показано, як літній чоловік викрав у окупантів вантажівку і доставив нашим військовим. Усередині транспорту виявились додаткові трофеї — зброя та боєприпаси. Деталі викрадення не розголошуються, проте операція точно пройшла успішно.

Українські воїни не приховували свого захоплення.

«Діду, ти красень! При Ковпаку певно служив!» — заявив один із військовослужбовців.

У відповідь «партизан» лише гордо посміхався і просив сфотографувати його в героїчному вигляді для Інтернету.

Нагадаємо, напередодні фермери Дніпропетровської області «віджали» автомобіль у окупантів на території сусідньої Запорізької області, а на Миколаївщині цигани на тракторі вкрали у ворогів цілий танк.

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