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Суспільство та люди

Шедеври з окопу: український воїн створює на передовій справжні витвори мистецтва (фото)

10:06 24 березня 2022
Робота Антона Целовальника

Випускник Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Антон Целовальник, який захищає країну, і на фронті не забуває про мистецтво.

На своїй сторінці у соціальних мережах він показав роботи, які створює на передовій. В якості інструментів він використовує цвях та гільзу.

Друзі бійця вже запропонували йому подумати про виставку «Окопне мистецтво». Матеріалом для роботи художника стала глина. Ось ще кілька фотографій його робіт.

Фото Антона Целовальника

Фото Антона Целовальника

Фото Антона Целовальника

Фото Антона Целовальника

Тим часом армія країни-агресора, яка бомбардує житлові квартали і знищує інфраструктуру, завдала удару по будівлі Художнього музею імені Архіпа Куїнджі у Маріуполі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів.

Фото Антона Целовальника із соціальних мереж

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