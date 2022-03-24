Усім світом проти путіна: у Миколаєві криміналітет підключився до допомоги місту та ЗСУ

Ненависть до непроханих гостей з росії настільки сильна в Україні, що до боротьби проти окупантів включаються й представники кримінальних кіл.

Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич, додавши, що ставка країни-агресора у війні проти України на місцевих кримінальників, зокрема у Миколаєві, не спрацьовує.

«Сьогодні всі ці елементи або, як я їх називаю, бізнесмени з сумнівним минулим, співпрацюють з міською та обласною владою. Допомагають ресурсами, людьми. Вони вже засвітилися у допомозі Україні, а ніяк не росії. Вони просто побачили, що сьогодні відбувається в інших містах. Тому це абсолютно нормально, що ці люди сьогодні не перефарбовуються, а допомагають миколаївцям», — сказав Сенкевич.

Тому, вважає мер, коли під час приїзду до міста президент Зеленський заявив про те, що «Миколаїв — бандитське місто», він, хоч і мимоволі, перебільшив вплив кримінальних авторитетів на життя міста, проте сприяв пробудженню у частини громадян патріотичних почуттів.

Нагадаємо, що нещодавно під Миколаєвом 78-річний пенсіонер підпалив установку «Град» російських окупантів коктейлем Молотова.

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