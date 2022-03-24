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Суспільство та люди

Спецпідрозділи московитів почали організовувати автодафе на тимчасово окупованих територіях, — ГУР

18:19 24 березня 2022
Німецькі фашисти спалюють книги

Московитські воєнні злочинці не тільки розстрілюють цивільне населення у своїх спробах «організувати» гуманітарну катастрофу по всій Україні. На окупованих територіях вони розшукують, вилучають та знищують українські книжки.

Як повідомляє Головне управління розвідки МОУ, спеціальні підрозділи військової поліції армії окупанта проводять рейди бібліотеками Чернігівської, Сумської, Луганської та Донецької областей. Найбільше їх цікавить художня та історична література, що не підтримує постулати кремлівської пропаганди, підручники та посібники з історії.

«Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл», — йдеться в повідомленні ГУР. Вся подібна література оголошується екстремістською та знищується на місці або ж кудись вивозиться.

До речі, серед книг, яким московити влаштовують автодафе, — «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, де розкривається, яку роль в загибелі поета зіграв кум Путіна Віктор Медведчук.

Крім «ідеологічної роботи» поліцаї розшукують учасників АТО/ООС, намагаються організувати роботу окупаційних адміністрацій та впровадити в обіг російські рублі.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на Росії наразі посилено друкуються фальшиві рублі, які московити планують розповсюджувати на окупованих територіях.

На фото: Фашисти у Німеччині спалюють книжки

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