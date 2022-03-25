«Вона змалечку марила армією»: на Житомирщині загинула 21-річна військова

Від обстрілу ворожої артилерії на Житомирщині загинула військова з Вінниччини Вікторія Поліщук. Із дитинства вона мріяла про армію, тому у 2020 році підписала контракт із ЗСУ. Служила у 132-му окремому розвідувальному батальйоні десантно-штурмових військ ЗСУ. Життя Вікторії обірвалося 21 березня.

«Після школи дівчина вступила на навчання до Вінницького технічного коледжу, де освоювала ІТ-технології. Далі планувала вивчати комп’ютерну інженерію в одному з вишів, успішно склала ЗНО, але змінила життєві плани. Не останню роль у цьому відіграли бойові дії на сході країни. У 2020 році дівчина уклала контракт зі Збройними Силами України. Після успішного проходження навчання у школі снайперів, потрапила до розвідувального батальйону на посаду розвідника-снайпера. Одну ротацію обороняла східні рубежі України, що ретельно приховувала від рідних, аби ті не хвилювалися.

Вікторія була одною з учасниць військового параду на честь 30-ї річниці Незалежності України, — розповіла журналістка місцевого видання «Вісник Козятинщини» Тетяна Мозгова. — Вона крокувала столичним Хрещатиком у складі парадних розрахунків десантно-штурмових військ ЗСУ.

Новина про те, що життя 21-річної красуні обірвали ворожі «Гради», шокувала усю громаду".

Жителі рідного села зустрічали тіло дівчини-воїна, стоячи на колінах «живим коридором», який був утворений не лише у рідному їй Збаражі, а й населених пунктах, якими пролягала її остання путь".

Незадовго до війни Вікторія Поліщук із позивним «Віскас» стала героїнею одного з випусків програми «Vоїн — це я», що виходить на військовому телебаченні, де розповідала про специфіку роботи в сучасних умовах війни, знищення ворожих снайперських груп.

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