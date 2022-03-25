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Суспільство та люди

Померла під вибухи на руках у сина: не стало вдови легендарного українського поета Василя Стуса

18:45 25 березня 2022
валентина попелюх

У селі під Києвом, що стало зоною бойових дій, 25 березня померла вдова легендарного поета Василя Стуса. 83-річна Валентина Попелюх пішла з життя після тяжкої хвороби. Про це повідомила у Facebook її невістка Тетяна Стус.

«Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої…», — розповіла Тетяна.

Василь Стус із сім'єю

Василь Стус та Валентина Попелюх познайомилися у Києві. Через політичну позицію Стуса КДБ пропонувало батькові Валентини Попелюх придумати причину, щоб шлюб не склався, але чоловік на таке не погодився. Василь та Валентина розписалися 10 грудня 1965 року. За рік у них народився син Дмитро.

У 1972 році Стуса було заарештовано за «систематичне виготовлення та розповсюдження документів, що ганьблять радянський державний і суспільний устрій» і засуджено до п'яти років ув'язнення в таборі суворого режиму та трьох років заслання.

У 1980 році Стус отримав свій другий термін і був засуджений на десять років таборів та п'ять років заслання. Поет помер у таборі особливо суворого режиму у Пермській області 4 вересня 1985 року.

Фото t. shcherbachenko/facebook

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