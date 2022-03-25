Відпустка за свій рахунок під час воєнного стану: що важливо знати

Введений в Україні військовий стан не звільняє роботодавця від обов'язку дотримуватися трудового законодавства. Компанії не можуть змушувати персонал писати заяву про відпустку за свій рахунок, відправляти у відпустку «заднім числом» або, навпаки, не давати працівникові короткострокову відпустку, щоб евакуювати рідних. Із таким роз'ясненням виступило Міністерство економіки.

Як пояснюють представники міністерства, «відпустка за свій рахунок» завжди за законом надається з ініціативи працівника, а не роботодавця. Якщо ж підприємство не може працювати через військові дії, то це оформляється як простій, а не як відпустка для персоналу.

«У разі, якщо у зв'язку з військовими діями підприємство не може функціонувати або якщо неможлива робота частини структурних підрозділів чи організація роботи окремих працівників — роботодавцю необхідно оформляти простій відповідно до статей 34, 113 КЗпП», — йдеться у роз'ясненні.

Якщо йдеться про короткочасну відпустку для евакуації рідних, то така відсутність на роботі має оформлятися як відпустка за власний рахунок. «Надання відпусток без збереження заробітної плати, передбачених статтею 25 Закону України „Про відпустки“, здійснюється роботодавцем в обов'язковому порядку з ініціативи працівника», — зазначають у Мінекономіки.

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Фото pixabay.com

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