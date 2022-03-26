«Вона постійно сидить з книжками»: школярка з Черкас перемогла у всеукраїнських олімпіадах з 8 предметів

Попри війну, освітній процес у школярів продовжується. Завдяки цьому шестикласниця черкаської гімназії № 9 Анна Чижик мала змогу взяти участь у всеукраїнській інтернет-олімпіаді від платформи «На Урок». І виборола перші місця з восьми (!) предметів. Зокрема вона здобула перше місце на олімпіаді з математики, історії, зарубіжної літератури, української мови та літератури, географії, німецької мови, англійської мови, біології. Дівчину відзначено дипломами першого ступеня.

«Анна — відмінниця у навчанні з першого класу. Вона обожнює вчитися, їй все цікаво й нічого вона не виділяє, — розповіла «ФАКТАМ» мама дівчинки Тетяна Чижик. — Талант як до технічних, так і гуманітарних наук. Поки що донька не може брати участі у шкільних олімпіадах через вік, вони почнуться в неї тільки в сьому класі, тому перевіряє свої знання на онлайн-платформах. Серед них «На урок», де донька теж посідала перші місця за відмінні знання зі шкільних предметів. Готувалась Анна до останньої олімпіади у вільний від занять час, у вихідні по чотири-шість годин проводила за книгами.

Олімпіада відбувалась у режимі онлайн, й після виконання завдань з кожного предмету відразу було видно результат. Анні вдалось отримати з восьми предметів абсолютну перемогу, хоча вона сильно переживала за мови, адже німецьку почала вивчати лише у четвертому класі. В чому секрет успіху доньки? Вона ще та максималістка — в неї має бути все ідеально. Ось нещодавно вчителька математики порекомендувала пройти змагання з логічного мислення «Кенгуру», то з класу Анни тільки вона висловила ініціативу. З репетиторами дитина не займається. Лише з української мови вчителька дає додаткові завдання, адже у 2021 році дочка посіла третє місце у Всеукраїнському конкурсі мовознавців імені Тараса Шевченка".

У вільний від навчання час Анна Чижик багато читає, малює, відвідує гуртки з танців, гімнастики та займається робототехнікою. Торік перемогла у регіональному турнірі зі своїм інноваційним проєктом, а наприкінці навчального року представить рідну Черкащину на всеукраїнському рівні. То ж дівчинка уже старанно готується.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи зі щорічним посланням у Верховній Раді, пообіцяв переможцям міжнародних олімпіад винагороду у 100 тисяч гривень.



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