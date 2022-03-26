Українські відьми виходять на стежку війни: названо дату проведення загального ритуалу проти путіна

Популярна українська астрологка Ірина Звягіна повідомила, що українські відьми планують 31 березня провести ритуал, який покликаний нівелювати те зло, яке намагаються привнести у світ шамани путіна.

Про це Ірина написала на своїй сторінці у Facebook .

Астролог зазначає, що заявлена дата — це 29-й місячний день, яка добре підходить для шабашу, напередодні другого молодика березня.

«У гороскопі немає Добра або Зла, це не астрологічні категорії, хоча ми можемо співвідносити архетипи Сатурна, Плутона або Ліліт з тим, що в культурному полі прийнято вважати Злом, але й то лише в контексті, бо все це може працювати на користь Добра. Якщо взагалі не вважати все відносним і мінливим. Інша справа, коли йдеться про загальнолюдські цінності, про смерть, що загрожує життю, про винищення народу, про загибель майбутнього нації — її дітей. Для планетного логосу це — Зло», — зазначає астролог.

При цьому Звягіна наголошує, що протистояти Злу можна будь-яким способом, але треба пам'ятати, що це — війна, і на ній діє лише один закон «Або вони тебе — чи ти їх».

Важливо, що Марс у Водолії 31 березня перебуватиме у квадраті до Юпітера путіна. Жага експансії під впливом Марса стає нестерпною, а водолійський Марс — це потреба злякати, засліпити світ чимось небувалим.

«Чи оголошить путін мобілізацію? Навіть якщо оголосить, то… але поки що не будемо», — каже український астролог.

Закінчує вона свій пост на оптимістичній ноті: «Якщо хтось має даром залучати на допомогу первородні, хтонічні сили з метою захисту, то нехай перебудуть ці сили з ними. А ми допоможемо».

Дуже хочеться сподіватися, що в українських відьом все вийде, і кривавий кремлівський диктатор не зможе надовго пережити день ритуалу, і багато людей у світі зможуть вільно зітхнути в день його відходу.

Нагадаємо, раніше карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські розповіла, що з Путіним працюють 13 сибірських шаманів, які заряджають його енергією. Якби не вони, то серйозно хворий президент РФ давно вже здав би зовсім. А так його підтримують травами, настойками, біоенергетикою. У той же час Мочіовскі впевнена — вічно витягувати людину неможливо, і рано чи пізно це скінчиться.

Кадр із фільму «Вій»

1908

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter