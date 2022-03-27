Гроші кров'ю не пахнуть: в «Ашан» заявили, що краще зазнаватимуть збитків, ніж підуть з Росії

Французька мережа супермаркетів «Ашан» планує зберегти свою діяльність на території Росії попри заклик президента України Володимира Зеленського покинути ринок країни-агресора. Про це сказав генеральний директор Auchan Retail International Ів Клод в інтерв'ю Journal du Dimanche.

«Найголовніше для нас — зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії — продовжувати годувати населення цих двох країн (Росії та України. — Авт.). У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згідна. Нас легко критикувати, але ми відкриті і діємо для цивільного населення», — заявив Ів Клод.

Він також зазначив, що якщо «Ашан» піде із Росії, то без роботи залишаться 30 тис. осіб, 40% з яких — співробітники і акціонери. Крім того, російські клієнти ритейлера просять його залишитися.

Ів Клод підкреслив, що на території РФ працює 231 магазин, а також інтернет-магазин.

В Україні працює 43 магазини «Ашан». Гендиректор «Ашан» розповів, що ті українські співробітники мережі магазинів, які покинули свої міста через війну і перемістилися на захід продовжують працювати вже на нових місцях.

«Приблизної 100 українських співробітників, які залишили країну, залишаються з іншими співробітниками. Ми навіть налаштували систему, щоб про всіх з них дбали, розміщували і наймали в іншому місці», — заявив Ів Клод.

Також він підкреслив, що компанія допомагає підтримувати українських біженців.

«Ми надали понад 2 300 тонн продуктів харчування, 50 тис. гігієнічних наборів і пожертвували більше ніж € 2 млн. І наші акціонери вирішили направити частину дивідендів на допомогу біженцям», — додав він.

За його словами, вихід компанії з російського ринку економічно можливий, але «немислимий з людської точки зору». При цьому компанія готова терпіти можливі економічні збитки через своє рішення.

«Ми працюємо в сегменті дискаунтерів. Ми віримо, що в період високої інфляції ми робимо свій внесок у захист купівельної спроможності населення», — сказав Ів Клод.

Зазначимо, що у 2020 році російський «Ашан» сплатив 167 мільйонів доларів до російського бюджету. Це еквівалентно 15 літакам СУ-25 або 477 тисячам автоматів АК-74.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати низку французьких торгових мереж — за те, що вони продовжують працювати в Росії, попри розв'язану нею війну проти України. Йдеться про мережі «Леруа Мерлен», «Декатлон», а також «Ашан» та її іспанську «дочку» Alcampo.

«Своєю відмовою припинити бізнес-діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір й надалі спонсорувати російські звірства в Україні та отримувати кривавий прибуток. Я закликаю усіх споживачів і партнерів в усьому світі бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon», — заявив міністр.

Як писали «ФАКТИ», колишній посол США в Росії Майкл Макфол закликає Захід посилити військову допомогу Україні, а паралельно посилювати економічні санкції проти Росії.

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