«Це знак, що ми переможемо»: український військовий під час риття окопу знайшов німецьку ложку часів Другої світової
Український військовий під час риття окопу відкопав німецьку ложку часів Другої світової. Про це житель міста Ладижин Роман Баранов розповів на своїй сторінці у фейсбуці, зазначивши, що це добрий знак.
«Ложка на війні важливіша за гвинтівку». Саме такий вираз я зустрів в одній з книг про війну, вже і не згадаю, в якій. І до останнього часу я ніколи не задумувався над змістом цієї фрази. До часу, коли мій батько не пішов на війну і одного ранку не надіслав мені ці фото. Це німецька ложка з часів Другої світової війни. Хтось скаже: ложка як ложка. Але коли, копаючи окоп, знаходиш артефакт з іншої Великої війни, — це уже певний містичний знак. Ложка, котра пролежала в землі 80 років, скоріше за все, на місці окопу, і котра була втрачена під час війни, знову потрапляє на війну. Ложка, яку знаходять, не «копачі» з металошукачами, а українські воїни, котрі окопуються для захисту нашої землі. Кажуть, знайти ложку — то хороша прикмета, а ще й в такий час і в такому місці. Тому вірю, що всі наші воїни повернуться додому, Україна переможе, а та вся кацапська нечисть буде горіти у пеклі. Слава Україні!"
За словами бійця ЗСУ, ложка стане його родинною реліквією. Історію про неї він буде розповідати своїм онукам, тим більше, у Романа уже є родинна історія прадіда про ложку і війну.
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