У боротьбі з окупантом об’єднались і спортсмени, які не лише взяли до рук зброю, а й допомагають фінансово. Срібний призер Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби Парвіз Насібов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці фото, на якому він з друзями вантажить коробки з гуманітарною допомогою біженцям.

«Поверніть нам наше мирне небо над головою! Життя розділилося на «до» та «після» завдяки російському світу і «миротворцям». Щодня вмирають сотні мирних громадян України. Кожного з вас народила мати. Яке ви маєте право забирати життя наших дітей та невинних людей? Одумайтесь!!! Прокиньтеся!!! Не відправляйте своїх ганебних солдатів руйнувати нашу країну та вбивати безневинних дітей, — заявив у себе на сторінці український спортсмен азербайджанського походження. — Путін хотів розколоти Україну, але ж він її об'єднав більше, ніж будь-коли! Народ став єдиним, кожен намагається допомогти всім, що в його силах! Нема лиха без добра, як кажуть! Люди, які мають таке серце і дух, не можуть зазнати поразки! Наша перемога лише справа часу. Хто потребує продуктів харчування, медикаментів або речей, приходьте в Київ за адресою: проспект Валерія Лобановського, 70; «Рада Азербайджанців України».

Ексклюзивне інтерв'ю, яке віцечемпіон Олімпійських ігор-2020 дав «ФАКТАМ», читайте тут.

Раніше повідомлялося, що колишній воротар донецьких «Шахтаря» та «Металурга» Юрій Вірт долучився до загальнонаціонального волонтерського руху зі збору коштів для нашої армії.

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