Російська журналістка Марина Овсяннікова, яка багато років працювала на російську пропаганду та стала відомою тим, що в прямому ефірі вийшла з плакатом проти війни в Україні, продовжує свою роботу в Європі. Вона виступила на італійському телебаченні та закликала скасувати санкції проти росії. Їх вона вважає «руссофобією», мовляв, через обмеження страждають прості люди, погіршується якість їхнього життя. Дочка Овсяннікової не може розплатитися віртуальною карткою, а в магазинах немає цукру. А тим часом в Україні продовжують вбивати дітей. Відповідальним за криваву війну Овсяннікова називає виключно путіна, а не тих, хто мовчки спостерігає, як російська армія знищує нашу країну.

«Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це вина виключно Володимира Путіна», — заявила Овсяннікова.

Вона сподівається на російську культуру, яка «може об'єднати». Хоча всі вже бачили діячів рф у справі — як Чичеріна зрізала український прапор в Енергодарі, або як Машков, Безруков, Гагаріна та інші виступали в Лужниках на підтримку путіна.

В Україні не вірять у прозріння Овсяннікової. Адвокат Зоя Ярош пише, що не потрібно шукати хороших росіян, які продовжують свою діяльність на Заході.

«А Маринка — професійна пропагандистка на зарплаті у ФСБ. 10 років вона пропагувала війну як редактор ТБ. Тепер, після погодженої з ФСБ акції — пропагує на західних каналах добрих росіян та зняття санкцій.

Шановні російські ліберали, які писали мені про хорошу Марину і вашу «боротьбу» — ваш шлях за російським військовим кораблем. Винятково.

Шановні українці — припиніть вестись на спецоперації ФСБ та шукати хороших росіян, сприяючи зняттю санкцій. Ці санкції українським дипломатам даються дуже тяжко. Не працюйте на ворога.

Хороших та поганих росіян відфільтруємо після війни. А поки що — це вороги", — пише Зоя Ярош.

Раніше російський опозиційний журналіст та блогер Саша Сотник попереджає, що російські діячі за кордоном зараз усіма силами намагатимуться відмитися від звірств путінської росії та переконувати, що існують і «хороші росіяни».

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