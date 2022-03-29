Шаховий клуб та книги зі шрифтом Брайля: у Вінниці облаштували прихисток для незрячих біженців зі всієї України

«Ми можемо надати тимчасовий притулок людям з інвалідністю по зору з інших регіонів України, які зупиняються на певний час у нашому місті, — повідомив директор Вінницького підприємства УТОС Костянтин Ільніцький. — Також разом із ними можуть поселятися члени родин та супроводжуючі. Поки що для проживання незрячих переселенців та членів їхніх родин підготовлена одна кімната, на черзі — інші. Загалом на базі Вінницького УТОС готові прийняти два десятки осіб з особливими потребами. Ми замовили у волонтерів газову плиту, швидковарку та інші речі, необхідні для приготування їжі. Тому збираємося не лише поселяти, але безкоштовно годувати наших гостей. Крім того, для людей з особливими потребами є відповідна інфраструктура, а також працюють досвідчені фахівці-помічники. Маємо й власний транспорт: автобус, вантажний бус, легкову газель. Також організовано дозвілля для незрячих. Зокрема, діє шаховий клуб, спеціалізована бібліотека із книжками зі шрифтом Брайля тощо».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ветерана АТО, який на інвалідному візку подолав 10 кілометрів, рятуючись від обстрілів окупантів.

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