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Суспільство та люди

«Охматдит» отримає понад 3 млн гривень від благодійників: хто зробив щедру пожертву дітям

13:40 30 березня 2022
картина Бенксі CND Soldiers

На благодійному онлайн-аукціоні продали роботу Бенксі 2005 року — картину CND Soldiers. Всі отримані гроші передадуть лікарні «Охматдит». І хоча стартувала вартість картини з ціни в 20 тисяч фунтів стерлінгів, проте продали її за 81 тисячу (понад 3 млн грн).

Всі отримані кошти від цієї угоди буде передано в київську дитячу лікарню «Охматдит». Гроші спрямують на підтримку лікарів та пацієнтів, які потерпають від російської агресії та постійно ризикують життям.

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Інформації стосовно покупця картини небагато. Так, на сайті аукціону повідомляється, що неймовірно щедрий клієнт надав можливість аукціону продати свою завжди актуальну картину CND Soldiers. 100% отриманих коштів буде направлено дитячій лікарні «Охмадит» в Києві, Україна. Всі гроші, отримані від переможця торгів, спрямують безпосередньо лікарні. Також аукціонний дім пожертвує всю свою комісію від цього продажу, тому ця картина продана з комісією 0% як для продавця, так і покупця.

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Фото: MyArtBroker

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