«Охматдит» отримає понад 3 млн гривень від благодійників: хто зробив щедру пожертву дітям

На благодійному онлайн-аукціоні продали роботу Бенксі 2005 року — картину CND Soldiers. Всі отримані гроші передадуть лікарні «Охматдит». І хоча стартувала вартість картини з ціни в 20 тисяч фунтів стерлінгів, проте продали її за 81 тисячу (понад 3 млн грн).

Всі отримані кошти від цієї угоди буде передано в київську дитячу лікарню «Охматдит». Гроші спрямують на підтримку лікарів та пацієнтів, які потерпають від російської агресії та постійно ризикують життям.

Інформації стосовно покупця картини небагато. Так, на сайті аукціону повідомляється, що неймовірно щедрий клієнт надав можливість аукціону продати свою завжди актуальну картину CND Soldiers. 100% отриманих коштів буде направлено дитячій лікарні «Охмадит» в Києві, Україна. Всі гроші, отримані від переможця торгів, спрямують безпосередньо лікарні. Також аукціонний дім пожертвує всю свою комісію від цього продажу, тому ця картина продана з комісією 0% як для продавця, так і покупця.

Фото: MyArtBroker

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