«Охматдит» отримає понад 3 млн гривень від благодійників: хто зробив щедру пожертву дітям
На благодійному онлайн-аукціоні продали роботу Бенксі 2005 року — картину CND Soldiers. Всі отримані гроші передадуть лікарні «Охматдит». І хоча стартувала вартість картини з ціни в 20 тисяч фунтів стерлінгів, проте продали її за 81 тисячу (понад 3 млн грн).
Всі отримані кошти від цієї угоди буде передано в київську дитячу лікарню «Охматдит». Гроші спрямують на підтримку лікарів та пацієнтів, які потерпають від російської агресії та постійно ризикують життям.
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Інформації стосовно покупця картини небагато. Так, на сайті аукціону повідомляється, що неймовірно щедрий клієнт надав можливість аукціону продати свою завжди актуальну картину CND Soldiers. 100% отриманих коштів буде направлено дитячій лікарні «Охмадит» в Києві, Україна. Всі гроші, отримані від переможця торгів, спрямують безпосередньо лікарні. Також аукціонний дім пожертвує всю свою комісію від цього продажу, тому ця картина продана з комісією 0% як для продавця, так і покупця.
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Фото: MyArtBroker107
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