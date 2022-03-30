«У квітні Зеленського може зрадити людина з його оточення»: прогноз таролога

Відомий таролог Олена Бюн зробила розклад на те, що чекає Володимира Зеленського та українців у квітні 2022 року. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в ютубі.

«У квітні нашого Президента Володимира Зеленського чекає успіх у тих справах, якими він займається, наче сили зверху йому в тому допомагатимуть. Я раніше казала, що він народився під щасливою зіркою. Але водночас буде зрада від чоловіка з його оточення. Дослівно карти кажуть, що у цієї людини по відношенню до очільника країни чимало фальші, брехні. І від нього буде спроба завести Президента у глухий кут, аби він прийняв неправильне рішення. Це робитиметься для того, щоб усунути гаранта з його посади. І саме у квітні у Володимира Зеленського відбудеться певне прозріння та розчарування у даній людині зі свого оточення. Але, на щастя, Президент не піде на авантюри цього чоловіка.

Після цього може бути навіть спроба замаху на життя, але вона виявиться неуспішною. Після пережитого Володимир Зеленський та його команда почнуть працювати, наче в новому руслі, почнуться зміни на краще. Він наче заново народиться, й будуть нові гарні можливості для нього та в цілому для України. Можлива стабілізація ситуації й певні кроки до миру".

Раніше астролог розповіла, коли стане зрозумілим, що Україна перемогла путіна.

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