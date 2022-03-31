Зворушливими спогадами про загиблого Богдана Стефанишина поділилась голова фракції «Голос» Олександра Устінова, яка нині знаходиться у декретній відпустці у США.

«Сьогодні Богдан, чоловік Олі Стефанишиної загинув як Герой, намагаючись врятувати інших. Я не хочу і не можу в це повірити. Відмовляюся, бо ми так і не попробували ту фірмову піцу на дачі в Вовчкові, яку ти нам обіцяв. І на баскет після моїх пологів мали б ходити знов. Оля розказувала, що вони ще тільки почали жити разом, а Богдан вже тоді забороняв купувати їй «расєйській» сир, бо назва клята. Його сім'я з Коломиї пройшла всі кола пекла радянщини, й він з дитинства знав, хто такі кляті москалі. В нас була улюблена пісня, на яку він мене підсадив «Україна це я». Україна — це ти, Бодя, який пішов в перший же день записуватися в військкомат, а коли після 10 годинної черги сказали, що вже перебор — почав займатися гуманітаркою та вивозити людей з пекла спочатку з-під Києва, тепер з Чернігова. Я не уявляю, як зараз Олі й Владці з Леркою, але знаю, що ти їх звідти охоронятимеш. А тут Рокі, якому теж не знаю, як скажуть, що його хазяїна більше немає. І ми всі, не переживай за це.

Ольга та Богдан Стефанишини з дітьми

Цей світ несправедливий і забирає найкращих. Я просто відмовляюся в це вірити, що ми знову не потусимо в Вінниці чи Вовчкові, це все якийсь страшний сон. Герої не вмирають і ти не помер, просто в паралельній реальності з нами. Не спи, а направляй нас і підказуй далі, бо в тебе завжди дуже правильні та чіткі орієнтири в житті були".

Відомо, що Богдан Стефанишин загинув під Черніговом під час доставки гуманітарної допомоги людям. Його машину обстріляли орки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть в бою під Києвом «кіборга» Тараса Коваля.

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