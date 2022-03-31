На прохання автомобілістів в Україні відновили надання важливої послуги

В Україні, де автоматично продовжать права водія з обмеженим терміном дії, відновлюють надання послуги з перереєстрації транспортних засобів.

Як повідомляють у Головному сервісному центрі МВС, з таким проханням зверталися багато громадян, у тому числі й ті, хто залишився без транспорту.

«З сьогоднішнього дня відновлюємо послугу з перереєстрації транспортного засобу під час оформлення договору купівлі-продажу у сервісному центрі МВС», — йдеться у повідомленні.

Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE. Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. А згодом відновиться складання та практичний іспит на дорогах загального користування.

Раніше уряд скасував складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.

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Фото Pixabay

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