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Суспільство та люди

На прохання автомобілістів в Україні відновили надання важливої послуги

17:41 31 березня 2022
Водій

В Україні, де автоматично продовжать права водія з обмеженим терміном дії, відновлюють надання послуги з перереєстрації транспортних засобів.

Як повідомляють у Головному сервісному центрі МВС, з таким проханням зверталися багато громадян, у тому числі й ті, хто залишився без транспорту.

«З сьогоднішнього дня відновлюємо послугу з перереєстрації транспортного засобу під час оформлення договору купівлі-продажу у сервісному центрі МВС», — йдеться у повідомленні.

Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE. Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. А згодом відновиться складання та практичний іспит на дорогах загального користування.

Раніше уряд скасував складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.

Матеріал «Медична довідка, іспити та термін дії посвідчень — спрощено низку „водійських“ питань на період війни» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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